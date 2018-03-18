"Интер" разгромил "Сампдорию", Икарди оформил покер

В матче 29-го тура чемпионата Италии футболисты "Интера" с крупным счетом победили в гостях "Сампдорию". Аргентинский нападающий Мауро Икарди сумел в этой встрече четыре раза поразить ворота соперника, оформив покер. Итоговый счет – 5:0 в пользу команды из Милана.

Уже на 26-й минуте первого тайма Иван Перишич вывел вперед "черно-синих". А дальше настало время аргентинского форварда "Интера". Первый из своих четырех мячей Икарди забил с пенальти. Произошло это на 30-й минуте. До перерыва аргентинец отличился еще дважды. А в начале второго тайма он установил окончательный счет в этой встрече, сделав покер.

Благодаря победе над "Сампдорией" "Интер" набрал 55 очков, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице. Он на два очка опередил римский "Лацио". "Сампдория" осталась на седьмой строчке с 44 очками.