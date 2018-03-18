Авария в Эквадоре: 11 погибли, 50 ранены

В эквадорской провинции Гуаяс столкнулись два пассажирских автобуса, погибли 11 человек (из них один ребенок), 50 получили травмы.

По предварительной версии, лобовое столкновение произошло из-за опасного маневра мотоциклиста: чтобы избежать столкновения один из автобусов выехал на встречную полосу, передает РИА Новости.