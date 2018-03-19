Сергей Ковалев проведет следующий бой с американцем Брауном

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBO Сергей Ковалев подписал контракт на бой с американцем Маркусом Брауном, являющимся первым номером рейтинга IBF. Предполагается, что поединок между ними пройдет в Нью-Йорке в "Мэдисон Сквер Гарден" 23 июня 2018 года.

Напомним, что на счету 34-летнего Ковалева 32 победы (28 нокаутом), два поражения и одна ничья. Американский боксер пока ни разу не испытал горечи поражений. 27-летний Браун провел 21 бой (16 нокаутов).

Ранее американец отказывался от встречи с россиянином из-за финансовых условий, которые не устраивали Брауна, сообщает РИА Новости.