Подозреваемый в атаке на малазийский Boeing летчик покончил с собой

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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 47 минут назад
Подозреваемый в атаке на малазийский Boeing летчик покончил с собойЧитайте нас в Telegram
На Украине покончил с собой исполняющий обязанности директора Николаевского международного аэропорта, бывший военный летчик Владислав Волошин. Ранее появились свидетельские показания о том, что малазийский Boeing мог быть сбит в небе над Донбассом штурмовиком, который пилотировал летчик с такими же именем и фамилией.
По данным местной полиции, 29-летний мужчина, фамилия которого не называется, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из пистолета. Как свидетельствуют родственники погибшего, в последнее время он находился в подавленном состоянии и говорил о неприятностях на работе. Местные СМИ сообщают, что в данном случае речь идет о Владиславе Волошине, который в период с 2012 по 2016 год был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. В 2014 году совершил 33 боевых вылета, награжден орденом "За мужество", в 2017 году получил орден "Народный герой Украины", передает "Интерфакс".
Фамилия Волошина фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании "Малазийские авиалинии" в небе над Донбассом. Свидетель утверждал, что самолет мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Владиславом Волошиным.
Как сообщалось, самолет Boeing 777 "Малазийских авиалиний" следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, напоминает РИА Новости. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек. Каждая из сторон военного конфликта в Донбассе отрицает свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую.
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