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Археология и история 1 час назад

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19 марта 201810:45 Мария Мясникова

Мозаики, гипокауст, стоа: список элитной древнеримской недвижимости пополнился еще одной виллой

Римская мозаика, найденная при строительстве метро в Салониках. Фото: Hellenic Ministry of Culture and Sports
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С начала марта археологи не перестают радовать новостями об элитной недвижимости Римской империи: уникальная «армейская» вилла в Риме, вилла-призрак в Голландии, теперь и роскошная вилла в Греции.

В Салониках, втором по величине городе Греции, строят метро: как и в Риме. Строительным работам предшествуют археологические: как принято в Европе. Спасать найденное тоже принято, даже если речь идет о руинах огромного особняка площадью больше 300 кв. метров. Такую находку недавно сделали римские археологи при строительстве станции «Амба Арадам», такую находку недавно сделали греческие археологи при строительстве станции «Агиа София» в Салониках.

Опознать римскую виллу под многометровыми культурными и строительными наслоениями не составило труда: присутствуют все характерные признаки. В первую очередь, это полихромные напольные мозаики с изысканными геометрическими узорами, однако «на одной из мозаик присутствует центральный медальон, вероятно, с изображением Афродиты – ее голова отсутствует, но сохранилось лицо обнимающего ее Эроса», — сообщила Поликсени Адам-Велени (Polyxeni Adam-Veleni), глава городского археологического управления.


Римская мозаика с изображением Афродиты (Венеры), найденная при строительстве метро в Салониках. Фото: Hellenic Ministry of Culture and Sports




Римские мозаики, найденные при строительстве метро в Салониках. Фото: Hellenic Ministry of Culture and Sports

Другие находки, подтверждающие статус элитной недвижимости, — участок галереи с колоннадой (стоа), ряд из пяти комнат и полностью сохранившийся гипокауст (лат. «горячий короб») – очень дорогая в исполнении и обслуживании система нагрева и подачи теплого воздуха, которую могли себе позволить лишь исключительно богатые римляне и то, как правило, лишь для одного помещения: купальни.

Находка в Салониках наглядно иллюстрирует сложное и трудозатратное устройство гипокауста: для создания полого «горячего» короба полы строились особым образом, с двумя перекрытиями – верхний пол, suspensura (лат. «подвешенный»), покоился на кирпичных опорах, установленных на нижнем, черном полу.


Прекрасно сохранившийся гипокауст римской виллы в Салониках. Фото: Hellenic Ministry of Culture and Sports

По словам Адам-Велени, именно наличие и размер гипокауста окончательно убедили археологов в том, что они обнаружили богатую римскую виллу.  

Датировка постройки IV-V веком нашей эры помещает ее в интересный исторический контекст. В первой половине IV века Константин Великий, первый римский император-христианин, подумывал перенести столицу империи в Салоники и даже построил здесь дворец. Но, как известно, передумал и основал свою столицу на 650 км восточнее, на месте древнего городка Византия: Константинополь (совр. Стамбул).

По словам Адам-Велени, в Салониках богатые римские виллы с напольными мозаиками – не редкость, таких нашли уже 18: «Во второй половине IV века, после основания Константинополя, в Салониках обосновались многие влиятельные римляне, построившие для себя и своих семей большие городские особняки». Вилла под станцией метро «Агиа София» располагалась к югу от декумануса, decumanus maximus – одной из двух главных улиц римских городов, ориентированной с востока на запад. Все ранее найденные римские особняки, о которых говорит Адам-Велени, также располагались вдоль decumanus maximus.

В поздней античности Салоники пережили несколько волн «реноваций», последним здесь в VI веке масштабно строил император Юстиниан, который, по словам Адам-Велени, «уделял городу много внимания». Впрочем, Юстиниан вообще любил строить – при нем, например, был возведен один из шедевров христианского зодчества, собор Святой Софии в Константинополе, а также знаменитый монастырь св. Екатерины на горе Синай (согласно источникам, «опустошивший казну императора») и монастырь Аль Газали в христианской Нубии, на территории современного Судана (подробнее – в нашем материале «Мирная жизнь, странная смерть: на монастырском кладбище археологи нашли очень необычные могилы»). Грандиозные планы Юстиниана по «воссозданию Римской империи» остановила страшная пандемия чумы, выкосившая почти половину подвластного населения и оставшаяся в истории под именем «Юстинианова чума». Эпоха античности на этом закончилась.

Городские власти намерены сохранить бесценную археологическую память об этом сложном периоде. Уже принято решение, что найденные мозаики извлекут из раскопа, отреставрируют и вернут на место – они станут частью интерьера будущей станции «Агиа София».

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