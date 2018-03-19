Пешехода, сбитого на юго-востоке Москвы, эвакуировали медицинским вертолетом. Видео

Легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть, около станции метро "Марьино" на юго-востоке столицы.

Инцидент, произошедший после полудня в воскресенье, 18 марта, попал в объектив городской камеры наблюдения.

Через некоторое время после ДТП на место аварии прибыл вертолет, доставивший пострадавшего в лечебное учреждение.

Степень тяжести травм, полученных пешеходом, не уточняется.