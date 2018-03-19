Три новые станции метро на севере столицы откроют уже в ближайшие дни

Три новые станции метро на севере столицы откроют уже в ближайшие дниЧитайте нас в Telegram
В Москве считаные дни остаются до открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Одновременно должны заработать сразу три станции — "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Это по-настоящему знаковое событие для жителей северных районов столицы, которые несколько десятилетий ждали, когда же до них дотянется метро.
Чем ближе открытие, тем пристальней контроль. Ежедневное тестирование всех систем на каждом этапе — станция должна работать без сбоев в любой ситуации.
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"Станции готовы к пуску, остались небольшие шероховатости доделать. Думаю, в плановый срок пустим уже без проблем", — говорит заместитель директора по строительству Дирекции Метро-8 АО "Мосинжпроект" Роман Ромашевский.
На новом участке Люблинско-Дмитровской линии использовались самые современные противопожарные системы. Еще с одной стихией пришлось сражаться в самом начале строительства: грунт, в котором построены "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная", очень насыщен водой. На каждом участке водоприток — 350 кубометров в час. Чтобы оценить масштабы, достаточно представить бассейн "Олимпийский": таким количеством воды можно заполнить его четыре раза. Но сложную техническую задачу с успехом решили.
"Очень много методов для того, чтобы пройти чтобы те или иные горные выработки — это способ заморозки, способ химического закрепления грунтов. И на сегодняшний момент работа, которая была сделана по осушению тех выработок, которая позволила нам построить эти станции, выполнена полностью", — рассказал заместитель генерального директора АО "Мосметрострой" Олег Мельников.
Кроме того, на всех трех станциях построены специальные резервуары, в которых будет скапливаться любая влага и выводиться на поверхность. И за всем этим будут пристально следить сотрудники метро. Теперь каждый уголок — под видеоконтролем.
На новых станциях салатовой ветки фактически не будет так называемых слепых зон. Вместо 64 камер видеонаблюдения — именно столько установлено на других станциях — здесь будет работать в четыре раза больше.
Что касается оформления, то "Верхние Лихоборы" и "Окружная" — это классика московского метро, пилонные станции, знакомые всем по кольцевой линии. А вот "Селигерская" — авангард со множеством каменных элементов и металла. Причем весь материал, использованный при строительстве — отечественного производства.
"Идет обживание, персонал проводит новоселье, расставляется мебель. Тестируют последние виды систем, оповещение. Несколько дней — как только все эти работы закончатся, будет подписан акт ввода, и станции будут открыты", — говорит заместитель мэра в Правительстве г. Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Последние штрихи, очистка прилегающей территории — и станции готовы принять своих первых пассажиров. Для тысяч жителей севера Москвы это долгожданное событие. И произойдет оно буквально в ближайшие дни.
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