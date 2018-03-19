Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Сашу Хонина

12 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Саши Хонина из Москвы. Мальчику пять лет, но он пока не может ни стоять без опоры, ни ходить без поддержки. У Саши – Spina bifida, сложный врожденный дефект развития позвоночника. Ребенок страдает от сильных болей в спине, стремительно развивается деформация позвоночника. Спасти мальчика от полной инвалидности может сложная операция.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 505 534 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 234 705 руб. 206 324 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". 1 064 505 руб. собрали читатели rusfond.ru, ria.ru и mail.ru. Госпитализация в апреле–2018. Родители Саши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".