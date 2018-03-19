Подлодки "Ясень" должны стать основной ударной силой российского флота, считает главком

Подлодки "Ясень" должны стать основной ударной силой российского флота, считает главкомЧитайте нас в Telegram
Многоцелевые атомные подводные лодки проектов "Ясень" и "Ясень-М" должны сформировать самую мощную ударную группировку в российских ВМФ. Первая подобная субмарина уже служит на Северном флоте и выполняет боевые задачи в разных районах Мирового океана, а ее экипаж получает бесценный опыт, заявил газете "Красная звезда" командующий Военно-морскими Силами РФ Владимир Королев.
Строительство "Ясеней" будет продолжаться. Очередной подводный крейсер этого проекта "Казань" уже спущен на воду, добавил главком. Кроме того, идет создание стратегических субмарин класса "Борей", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Причем появилась уже новая модификация АПЛ с литерой "А". Она должна быть незаметнее, маневреннее и лучше вооружена, чем подлодки предыдущего поколения. Первый представитель новых "Бореев", "Князь Владимир", уже проходит испытания.
Впрочем, от подлодок проекта "Дельфин" с МБР "Синева", которые сейчас являются основными носителями ядерного оружия, никто отказываться не собирается. Их техническое состояние будут поддерживать и дальше.
Дизель-электрические подводные лодки также играют огромную роль в российских ВМС. Владимир Королев рассказал, что группировка из 6 субмарин проекта "Варшавянка" сформирована на Черноморском флоте и уже проявила себя во время вооруженного конфликта в Сирии. Теперь этими кораблями планируют вооружить и Тихоокеанский флот.
Сегодня в российских вооруженных силах отмечается День подводника. Первые субмарины на отечественном ВМФ появились 19 марта 1906 года. Тогда император Николай II издал указ выделить подводные лодки в отдельный класс боевых кораблей.
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