Когда Грудинин сбреет усы? Кандидат от КПРФ ответил блогеру Дудю

Как только видеоблогер Юрий Дудь признает, что выборы главы государства в России были честными, он сбреет усы. Так кандидат на пост президента РФ ответил видеоблогеру, напомнившему Грудинину о споре в преддверии выборов.

В начале февраля он стал гостем шоу "вДудь" на канале YouTube. Тогда Дудь и предложил спор: если Грудинин наберет на выборах меньше 15 процентов, то он сбреет усы, если больше, то Дудь побреется налысо.

Утром 19 марта блогер напомнил в соцсетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

"Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь", — пообещал журналистам Грудинин.

В целом по России за кандидата от КПРФ проголосовали около 12 процентов избирателей. Таким образом Грудинин занимает занял второе место, уступая действующему главе государства Владимиру Путину, который побеждает со значительным отрывом в 76,66 процента голосов после обработки 99,84 процента протоколов участковых комиссий.

При этом Грудинин заявил, что победу Путина признает, но считает выборы не соответствовавшими мировым стандартам, передает РИА Новости.