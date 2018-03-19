Фигурное катание. Саханович ушла из академии Плющенко

Молодая российская фигуристка Серафима Саханович покинула московскую академию Евгения Плющенко и вернулась в Санкт-Петербург. Ее сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом продлилось с сентября 2017 года по март.

Осенью Саханович покинула Академию фигурного катания в городе на Неве, где с октября 2015-го она тренировалась в группе Евгения Рукавицына, напоминает РИА Новости. Теперь она продолжит работу в Питере, но у другого наставника – Ангелины Туренко.

"На некоторое время я брала паузу, думала, кататься ли дальше, — сказала Саханович. — Когда я узнала о том, что Ангелина Туренко закончила совместную работу с Анастасией Губановой, то попросилась к ней тренироваться. С 9 марта мы приступили к работе".

При этом двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров заявила, что причиной возвращения в Санкт-Петербург стали бытовые проблемы: "Вернулась и тренируюсь у Ангелины Туренко в первую очередь ввиду бытовых проблем, так как в Москве я жила одна, а также мне нужно было подлечить старую травму".