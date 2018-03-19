Макрон позвонил, чтобы поздравить Путина, первым из европейских лидеров

Макрон позвонил, чтобы поздравить Путина, первым из европейских лидеровЧитайте нас в Telegram
Владимиру Путину позвонил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он стал одним из первых европейских лидеров, который поздравил президента России с победой на президентских выборах. Макрон пожелал России и российскому народу успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны.
С победой на выборах Владимира Путина уже поздравил ряд зарубежных лидеров, сообщает ТАСС. Среди них президенты Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Кроме них Путину позвонили с поздравлениями премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Письменные поздравления с переизбранием Путина на шестилетний президентский срок поступили от президент Абхазии Рауля Хаджимбы, президента Венгрии Яноша Адера, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Кубы Рауля Кастро, президента Молдавии Игоря Додона, президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.
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