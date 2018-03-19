МИД РФ: высылка российских журналистов - это зачистка информационного пространства Украины

В российском МИДе прокомментировали высылку с Украины корреспондента телеканала "Россия 24" Натальи Гончаровой, которой запретили на три года въезд в страну.

По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, инцидент с Гончаровой является зачисткой информационного пространства страны.

Она подчеркнула, что подобные действия Киева полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества, который применяет в ХХI веке худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия.

Захарова напомнила, что украинские журналисты пользуются в России полной профессиональной свободой действий, и потребовала аналогичного отношения к их российским коллегам на Украине.

17 марта Служба безопасности Украины сообщила, что Наталья Гончарова высылается из страны из-за подготовки "провокационных материалов", дискредитирующих ее имидж и вредящий ее международному авторитету.