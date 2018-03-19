Пьяный дебош на борту самолета Москва - Гоа заинтересовал Следственный комитет

Следственный комитет отреагировал на сообщения в СМИ о дебоше на борту самолета, летевшего из Москвы в Гоа. Ведомство проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отмечается на сайте СК РФ.

Как сообщил 19 марта телеканал РЕН, драку устроил в полете пьяный молодой человек. Он поссорился с одной из девушек, затем начал разбрасывать вещи, кричал и вообще вел себя агрессивно. Затем дебошир лег на пол в проходе самолета и уснул.

В аэропорту назначения, как сообщили очевидцы, его уже встречали представители правоохранительных органов.

По другим данным, дебош устроили нетрезвые супруги. Они толкали спинки кресел сидящих перед ними пассажиров, а в ответ на неоднократные замечания супруги стали оскорблять пассажиров и устроили драку, передает ТАСС.