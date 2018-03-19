Поль Погба выкрасил волосы в синий цвет

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба покрасил волосы в синий цвет по случаю вызова в сборную Франции. Именно в таком виде Погба выйдет на поле в Санкт-Петербурге против сборной России.

Погба любит экспериментировать со своей прической. На этот раз футболист решил покрасить волосы в один из цветов национального флага – синий. Поль предстанет в пододбном облике в контрольных матчах со сборными Колумбии и России, после чего смоет синюю краску.

Французы сыграют в пятницу со сборной Колумбии на "Стад де Франс", после чего отправятся в Санкт-Петербург. Матч сборных России и Франции пройдет на "Зенит-Арена" 27 марта.