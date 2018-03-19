Президент США выступил за смертную казнь для наркоторговцев

Борьба с продажей наркотиков должна включать в себя смертную казнь преступников, в ином случае это впустую потраченное время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления, посвященного опиоидному кризису.

"Дилер ли вы, доктор или перевозчик, производитель — если вы нарушаете закон и нелегально продаете эту смертоносную отраву, то мы найдем вас, арестуем и заставим отвечать, — заявил Дональд Трамп в штате Нью-Гэмпшир. — Мы будем вести себя очень жестко с этими наркоторговцами, и я намерен выиграть эту битву".

По его словам, если государство не будет жестко себя вести с наркоторговцами, — а эта "жесткость включает в себя смертную казнь", — то время будет потрачено впустую.

Трамп напомнил, что в конце прошлого года правительство и Конгресс работали над тем, чтобы на борьбу с опиоидным кризисом в 2018 и в 2019 годах дополнительно были направлены 6 млрд долларов.

Опиоидный кризис, который считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, начался в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано.

Весной 2017 года была создана специальная Президентская комиссия США. В октябре опиоидному кризису был присвоен статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, сообщает ТАСС.