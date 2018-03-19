Киевляне спасли от переименования площадь Льва Толстого

Киевляне не поддержали предложение по переименованию площади Льва Толстого, расположенной в центре украинской столицы. В обсуждении приняли участие более трех тысяч жителей Киева.

Идею переименования площади (было предложено 134 варианта новых названий) поддержали 1279 человек, а против выступили 1813 человек. Результаты обсуждения опубликованы на сайте городской администрации, сообщает ТАСС.

После государственного переворота на Украине в 2014 году новая власть начала проводить политику так называемой декоммунизации, которая включает в себя переименования топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

На Украине новые названия уже получили более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других объектов. В самом Киеве Московский проспект стал проспектом Бандеры, а Московская площадь получила название Демеевской. Иногда общая тенденция переименований натыкается на противодействие. Так, в октябре прошлого года горсовет Киева не смог переименовать три улицы: бульвар Дружбы народов хотели переименовать в бульвар Николая Михновского (идеолог украинского национализма), проспект Героев Сталинграда предложили назвать в честь композитора Владимира Ивасюка, а улицу Московскую — в честь Дмитрия Годзенко, участника силовой операции в Донбассе.

Самыми знаковыми стали переименования областных центров — Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.

На Украине борются не только с "неправильными" названиями, но и с "неправильными" праздниками. Так, со следующего года 8 марта на Украине станет Днем борьбы за права женщин. Отдыхать в этот праздник граждане Украины больше не будут. Но одним из самых болезненных для украинского общества стало решение перенести День Победы с 9 мая на 8 мая.