Владимир Крамник уступил Александру Грищуку на турнире претендентов

На проходящем в Берлине турнире претендентов завершились партии восьмого тура. Владимир Крамник проиграл другому российскому шахматисту Александру Грищуку.

Игравший белыми Грищук взял реванш у Крамника за поражение в первом круге.. Ранее еще один российских гроссмейстер Сергей Карякин черными сыграл вничью с азербайджанцем Шахияром Мамедьяровым. Также завершили миром свои партии китаец Дин Лижень и армянин Левон Ароня, и два американца Уэсли Со –Фабиано Каруано.

После восьми туров лидирует Каруана – 5,5. 5 очков у Мамедьярова. Лучший из россиян Александр Грищук набрал 4,5 очка. Далее идут Ли Дижень -4, Крамник и Карякин – по 3,5. Аронян и Со – по 2. Турнир завершится 27 марта. Победитель сыграет в матче за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном.