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20 марта 201802:09

Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников

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Виктор Литовкин, военный эксперт в отставке, рассказал, как будут проходить сборы для запасников. Ранее Владимир Путин подписал указ о том, что россияне, находящиеся в запасе, будут призываться на военную службу, напоминает РИА Новости. За проведение военных сборов отвечает правительство РФ и региональные органы исполнительной власти.

Эксперт напомнил, что подобные указы глава государства подписывает каждый год. Он сообщил, что на сборы ежегодно привлекается порядка пяти тысяч запасников. Для них это – возможность подтвердить и обновить навыки.

Участники сборов снимают с хранения и выводят на полигон боевую технику. Затем они выполняют задачи, поставленные командиром. После участники возвращают технику на базы хранения, обслуживают ее, заправляют маслом и топливом.

Все участник и получают среднюю зарплату на своих рабочих местах. Кроме того, в зависимости от военной специальности им выплачивается денежное содержание от Министерства обороны. Оно же определяет сроки проведения сборов.

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