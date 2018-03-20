Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников

Виктор Литовкин, военный эксперт в отставке, рассказал, как будут проходить сборы для запасников. Ранее Владимир Путин подписал указ о том, что россияне, находящиеся в запасе, будут призываться на военную службу, напоминает РИА Новости. За проведение военных сборов отвечает правительство РФ и региональные органы исполнительной власти.

Эксперт напомнил, что подобные указы глава государства подписывает каждый год. Он сообщил, что на сборы ежегодно привлекается порядка пяти тысяч запасников. Для них это – возможность подтвердить и обновить навыки.

Участники сборов снимают с хранения и выводят на полигон боевую технику. Затем они выполняют задачи, поставленные командиром. После участники возвращают технику на базы хранения, обслуживают ее, заправляют маслом и топливом.

Все участник и получают среднюю зарплату на своих рабочих местах. Кроме того, в зависимости от военной специальности им выплачивается денежное содержание от Министерства обороны. Оно же определяет сроки проведения сборов.