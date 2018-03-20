Жертвами пожара в частном доме во Владивостоке стали четыре человека

Во Владивостоке загорелся честный дом. Жертвами пожара стали четыре человека, все – взрослые. По факту их гибели проводится следственная проверка, передает РИА Новости.

Пожарные, прибывшие на место ЧП спустя 7 минут после сигнала о возгорании, вывели из огня четверых человек. Еще семерых они эвакуировали. Четыре человека были без сознания, их госпитализировали.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На тушение пожара ушло более пяти часов.