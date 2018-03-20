"Злобные дебилы": мем от Макаревича высмеян Марией Захаровой

Высказывание лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о россиянах иронично прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook. Она подчеркнула, что никто не имеет права оскорблять российский народ.

19 марта Андрей Макаревич в соцсетях написал, что после поездки в США заметил различия между американцами и россиянами. "Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", — написал певец. А в последующем своем комментарии добавил: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

В ответ на такой пассаж российский певец и композитор Юрий Лоза сказал, что не знает, какое окружение у Макаревича. "Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное", — заявил Юрий Лоза.

Он добавил, что Макаревич мог попросту пребывать в плохом расположении духа. "Мы же не можем знать, болел ли живот в этот момент у Макаревича? Может, ему наступили на ногу", — отметил композитор.

А депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "НСН" заявил, что считает Андрея Макаревича просто "троллем", который пытается компенсировать нехватку новых текстов для песен "третьесортным политическим движем".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила следующее:

"Все, кто ещё захочет назвать россиян "злобными дебилами" или ещё как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!"

"Страной генетического отребья" назвала Россию в 2010 году Ксения Собчак, которая по результатам голосования на выборах президента РФ в 2018 году набирает 1,68% голосов.