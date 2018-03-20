"Российское дело": юристы Трампа опасаются его "неточных заявлений"

Юристы президента США передали спецпрокурору Роберту Мюллеру документы по так называемому "российскому делу". Таким образом они хотят либо отменить беседу Трампа с руководителем расследования, либо максимально сократить количество вопросов, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на издание Washington Post. Юристы опасаются, что если встреча состоится, глава Белого дома может сделать "неточные заявления".

Мюллеру передали распространенные Белым домом меморандумы, электронную переписку об увольнении помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми и другие бумаги.