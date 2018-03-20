Психологи научились ставить диагноз с помощью иллюзий

Сотрудники факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова установили связь между возникновением иллюзий и патологиями головного мозга, сообщается на сайте вуза. С помощью формирования иллюзий учёные предлагают выявлять нарушения работы мозолистого тела — отдела мозга, отвечающего за связь различных органов чувств.

Специалисты исследовали связь восприятия массы предмета и зрительного восприятия его изображения. При некоторых условиях эксперимента зрительный образ влияет на неправильное (иллюзорное) осязание.

Такая иллюзия создается за счёт работы мозолистого тела — важного отдела головного мозга, который связывает информацию, полученную от разных органов чувств. В случае патологии мозолистого тела эти иллюзии появляются реже или не появляются вовсе.

Исследователи провели лабораторные эксперименты, в которых принял участие здоровый человек и пациент с нарушением развития мозолистого тела.

На первой стадии участникам показывали на экране два круга разного размера, каждый раз круг слева был больше. На втором этапе участникам закрыли глаза и дали в руки два одинаковых деревянных шара.

У здорового человека в 28% случаев возникла иллюзия восприятия: шар в левой руке казался более тяжёлым. Тогда как для участника с нарушением связи между полушариями иллюзия возникла лишь в 2% случаев.

Установленная связь между нарушениями развития мозолистого тела может позволить учёным использовать данную методику в качестве дополнительного инструмента диагностики заболеваний центральной нервной системы.

"При бедности неврологической, психиатрической, психологической симптоматики изучение нарушений во взаимодействии анализаторов может существенно помочь правильной диагностике", — пояснила Мария Ковязина, одна из авторов работы, профессор кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ.

Результаты исследования были представлены на XXII Международном Конгрессе по травмам головного мозга.

К слову, учёные довольно часто прибегают к необычным технологиям, чтобы не ошибиться при постановке диагноза. Так, визуализация работы мозга помогла выявить суицидальные наклонности. Также психологи изучили реакцию мозга на произведения искусства.

Кроме того, специалисты поставили диагнозы персонажам "Алисы в Стране чудес".