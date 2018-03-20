Красноярская воспитательница забыла 2-летнего мальчика у мусоропровода

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении учредителя частного детсада, где у мусоропровода забыли двухлетнего ребенка.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По версии следствия, подозреваемая забыла мальчика, которому на тот момент был 1 год и 9 месяцев, когда заводила в помещение детей после прогулки. Уснувшего у мусоропровода ребенка нашла жительница этого же подъезда, передает РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено в отношении 53-летней жительницы Красноярска, она и учредитель, и управляющий этого частного детсада.