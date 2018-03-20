Взрыв в Кишиневе: уголовник-рецидивист отказался платить за 10 пачек сигарет

Кишиневская полиция установила личность подозреваемого во взрыве в магазине.

Мужчина был ранее неоднократно судим. Инцидент произошел в продовольственном магазине "Жардин" на углу улиц Армянская и Матеевича. По словам свидетелей, мужчина отказался платить за приобретенные десять пачек сигарет и направился к выходу. Продавец попытался его задержать, возник конфликт. В этот момент у подозреваемого выпало неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало.

Как сообщает РИА Новости, в результате погибли два человека (в том числе хозяин взрывного устройства) и три человека получили ранения.