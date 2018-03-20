Новая госпрограмма вооружений будет скорректирована, заявил Шойгу

Государственную программу вооружений, рассчитанную до 2027 года, будут корректировать, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Изменение внесут, чтобы учесть задачи, которые поставил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Прежде всего, это касается обновления вооруженных сил. Армия будет и дальше получать современное оружие, больше тренироваться и совершенствовать методы подготовки солдат.

Не меньше внимания уделят качеству жизни военнослужащих. Они получат комфортное жилье, медицинское обслуживание, а зарплаты должны повышаться не только у военных, но и у гражданских специалистов, которые работают в Министерстве обороны. Сергей Шойгу призвал сделать службу в армии престижной и привлекательной.

Ранее во время визита на "Уфимское моторостроительное производственное объединение" Владимир Путин объявил, что новая государственная программа вооружений 2018-2027 годов подписана. Оборонно-промышленный комплекс будет загружен заказами, работать стабильно и ритмично, добавил президент.

Также глава государства отметил, что выпуск гражданской продукции на предприятиях ОПК позволит максимально использовать производственные мощности военных заводов и обеспечит им экономическую стабильность. Особенно после 2020 года, когда перевооружение армии будет подходить к концу.