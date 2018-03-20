Погрузчик попал десятикопеечной монетой в горлышко бутылки. Видео

В Московской области оператор погрузчика продемонстрировал чудеса управления своей машиной.

Он вилами погрузчика поднял с пола 10-копеечную монету, прицелился и с ювелирной точностью опустил ее в горлышко пластмассовой бутылки.

"Виртуоз!" Так оценили мастерство оператора его коллеги, которые сняли трюк на видео и прислали его на сайт "Мобильный репортер".