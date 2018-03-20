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Глобальное потепление и климат Земли 1 час назад
Подавить зарождающийся в океане ураган поможет "пузырьковая завеса"Читайте нас в Telegram
Тропические циклоны, которые в разных частях света называют тайфунами и ураганами, всё чаще накрывают разные страны. По мнению специалистов, в последнее время мощь этих катаклизмов заметно возросла, как и разрушения, которые они несут.
Учёные пытаются максимально "вооружиться" в деле предупреждения природных катастроф. Ураганы могут неожиданно менять направление и интенсивность, а бывает и так, что изначально небольшой вихрь в море крепнет и подходит к берегу, уже набрав силу. Даже самые современные системы спутникового мониторинга порой оказываются недостаточно совершенными, что приводит к неприятным сюрпризам для метеорологов и обычных людей.
Ну а что касается предотвращения таких катаклизмов, тут дела обстоят ещё сложнее. Если предсказать надвигающийся тайфун ещё можно, то попросту "отменить" его или "передвинуть" в другое место мало кому под силу.
И всё же специалисты из Норвегии решили попробовать. Команда из научно-исследовательской организации SINTEF полагает, что остановить надвигающийся тропический циклон возможно, если применить одну хитрость.
Дело в том, что тайфуны и ураганы зарождаются, когда тёплая морская вода начинает интенсивно испаряться под действием солнечной радиации. Энергия испарения, которая освобождается при конденсации водяных паров, – это и есть главный источник энергии тропического циклона.
Далее тёплый воздух поднимается вверх, расширяясь и охлаждаясь; его относительная влажность, высокая уже у поверхности, растёт, поэтому большая часть накопленной влаги конденсируется и выпадает в виде ливней. Воздух продолжает охлаждаться и терять влагу, пока не достигнет тропопаузы (слоя атмосферы, в котором происходит резкое снижение вертикального температурного градиента). После этого он опускается обратно, до океанской поверхности, где снова увлажняется и снова поднимается. При этом постоянно увеличивается скорость ветров, которые влекут на побережье штормовые волны, и количество выпасаемых осадков.
Логично предположить, что все эти процессы не запустились, если бы не выполнялось главное условие – не испарялась тёплая морская вода.
"Изменение климата вызывает повышение температуры поверхности моря. Критический температурный порог, при котором испарение является достаточным для развития ураганов, составляет 26,5°C. В случае ураганов Харви, Ирма и Мария, которые произошли в Мексиканском заливе с августа по сентябрь 2017 года, температура поверхности моря составляла 32°C", — рассказывает член исследовательской группы Грим Эйднес (Grim Eidnes).
Получается, что главный вопрос – как охладить морскую поверхность ниже 26,5°C? Для этого одни учёные предлагали "буксировать" в "горячие точки" арктические айсберги, другие – распылять в верхних слоях атмосферы алмазную пыль или иные частицы, рассеивающие свет. Зарождающиеся ураганы даже пробовали "гасить" сухим льдом. Но, по словам Эйднеса, ни одна из этих идей не увенчалась большим успехом.
Альтернативный метод, предложенный его командой, называется "пузырьковая завеса" (bubble curtain). Его суть состоит в следующем: на морское дно в регионах, где наиболее вероятно возникновение тропических циклонов, нужно уложить специально заготовленные перфорированные трубы, через которые будет непрерывно прокачиваться воздух. В результате эти трубы будут постоянно выпускать множество пузырьков.
Такие "пузырьковые завесы", поднимаясь из более глубоких слоёв океана, буду охлаждать прогретые верхние слои, тем самым препятствуя зарождению ураганов, поясняют авторы в пресс-релизе.
"Наши первоначальные исследования показывают, что трубы должны располагаться на глубине от 100 до 150 метров, чтобы поставлять достаточно холодную воду. Достигая поверхности посредством "пузырьковых завес", эта холодная вода снизит температуру верхних слоёв и пресечёт таким образом энергоснабжение урагана", — заключает Грим Эйднес.
Кстати, та же система используется сегодня в Норвегии: именно "пузырьковые завесы" не дают льдам сковывать знаменитые норвежские фьорды. Правда, здесь работает обратный принцип, поскольку в зимнее время вода на поверхности холоднее, чем на глубине, и её нужно, напротив, немного "утеплить", чтобы не допустить образование ледяной корки, поясняет учёный.
По его словам, опыт в использовании "пузырьковых завес" у специалистов уже большой, но для предотвращения ураганов их ещё ни разу не применяли. Для начального тестирования новой технологии исследователи предложили Юкатанский пролив, который отделяет Кубу от полуострова Юкатан. Ели всё пройдёт успешно, более масштабные системы затем развернутся в Мексиканском заливе, а также вдоль азиатского побережья.
Добавим, что ранее ураганы с женскими именами были признаны более смертоносными.
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