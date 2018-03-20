Умер экс-глава МВД РФ Виктор Ерин

МВД России с прискорбием сообщает, что скончался экс-министр внутренних дел РФ, генерал армии в отставке Виктор Ерин. Руководство ведомства выражает соболезнования его родным и близким.

"Большой опыт руководителя и организатора, широкий кругозор, высокая внутренняя культура, душевная щедрость и внимание к людям, готовность прийти на помощь в любой ситуации снискали Виктору Федоровичу авторитет и уважение коллег и друзей", — отметили в министерстве.

Виктор Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году в должности участкового уполномоченного, а затем оперуполномоченного по кадрам отдела милиции Ленинского райисполкома города Казани.

С 1990 по 1991 год был заместителем, а затем первым заместителем министра внутренних дел РСФСР. С 1991 по 1992 год — первым заместителем министра внутренних дел РФ. В 1992 году был назначен министром внутренних дел РФ.

Службу в органах внутренних дел Виктор Ерин завершил в 1995 году.