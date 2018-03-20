Трамп готов встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "в не столь далеком будущем". Об этом Трамп заявил журналистам во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

"Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить "гонку вооружений", Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи", — сказал Трамп.

Также он рассказал, что говорил с Путиным по телефону и поздравил его с победой на выборах. Беседу он охарактеризовал как "очень хорошую", передает ТАСС.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Путин и Трамп затронули вопросы экономического сотрудничества, борьбы с терроризмом, сирийскую проблему и украинский кризис.

Между тем, как рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали тему отравления Сергея Скрипаля.