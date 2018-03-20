Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 марта 201822:07

Кубок Гагарина. СКА в третий раз обыграл "Локомотив"

Global Look Press

Читайте нас в Telegram

В Ярославле состоялся третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина между "Локомотивом" и СКА. Гости выиграли 4:1 и теперь ведут в серии 3:1.

"Локомотив" первым добился успеха. На седьмой минуте цели достиг бросок Егора Корешкова. Но выиграть первый период у хозяев не получилось. За минуту до перерыва Александр Барабанов подставил клюшку под дальний бросок Андрея Зубарева и сравнял счет.

Судьба матча решилась во втором периоде, который гости выиграли 3:0. Сначала Илья Ковальчук после передачи Андрея Барабанова вывел СКА вперед. А затем дважды Виктор Тихонов заверщал прорывы к воротам точными бросками. На второй перерыв команды ушли при счете 1:4.

Третий период прошел с обилием столкновений, потасовок и удалений, но без голов. СКА сохранил победный счет 4:1 и ведет в серии 3:1. Для победы в противостоянии с "Локомотивом" петербуржцам достаточно выиграть ближайший матч, который пройдет в четверг на их площадке.

Сейчас

22:21

Высланные из Британии сотрудники МИД прибыли в Москву

21:21

Названо имя мэрилендского стрелка

21:02

Российские дипломаты летят из Лондона в Москву

19:12

Число жертв обрушения дома в Мурманске выросло до двух

18:50

МИД приглашает всех иностранных послов в Москве

18:45

Мэрилендский стрелок умер в больнице

18:06

В Уэльсе разбился самолет британских ВВС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Мурманске жильцы поврежденного взрывом дома вернулись в свои квартиры

В Мурманске жильцы поврежденного взрывом дома вернулись в свои квартиры

43 минуты назад
Названо имя мэрилендского стрелка

Названо имя мэрилендского стрелка

1 час назад
Российские дипломаты, высланные из Лондона, летят в Москву

Российские дипломаты, высланные из Лондона, летят в Москву

1 час назад
Трамп готов встретиться с Путиным

Трамп готов встретиться с Путиным

2 часа назад
48 часов на обвинение: Саркози дает показания по делу о деньгах Каддафи

48 часов на обвинение: Саркози дает показания по делу о деньгах Каддафи

1 час назад
Глушков мог погибнуть в результате секс-игры

Глушков мог погибнуть в результате секс-игры

2 часа назад
10 городов России для отдыха с детьми

10 городов России для отдыха с детьми

13 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

13 часов назад
МИД приглашает всех послов в Москве, чтобы довести до них позицию по делу Скрипаля

МИД приглашает всех послов в Москве, чтобы довести до них позицию по делу Скрипаля

3 часа назад
"Россия 1" покажет нашумевший фильм "Путин" 21 и 22 марта

"Россия 1" покажет нашумевший фильм "Путин" 21 и 22 марта

19.03.2018 14:20
Малахов приготовил детектор лжи для внебрачной дочери Александра Абдулова

Малахов приготовил детектор лжи для внебрачной дочери Александра Абдулова

4 часа назад
Отравление Сергея Скрипаля: новые детали и новые версии

Отравление Сергея Скрипаля: новые детали и новые версии

1 час назад
Герои Паралимпиады в Кремле раскрыли Путину тайну своих побед

Герои Паралимпиады в Кремле раскрыли Путину тайну своих побед

1 час назад
Основатель "Фейсбука" потерял 6 миллиардов долларов из-за слежки за пользователями

Основатель "Фейсбука" потерял 6 миллиардов долларов из-за слежки за пользователями

2 часа назад
Мировая пресса о выборах: это триумф Путина

Мировая пресса о выборах: это триумф Путина

1 час назад
Россиянка задержана в Греции из-за убийства журналистки на Мальте

Россиянка задержана в Греции из-за убийства журналистки на Мальте

2 часа назад
Умер экс-глава МВД РФ Виктор Ерин

Умер экс-глава МВД РФ Виктор Ерин

2 часа назад
Актер криминальных сериалов избил свою сожительницу

Актер криминальных сериалов избил свою сожительницу

4 часа назад
В Москве двое рабочих сорвались с пожарной лестницы. Видео

В Москве двое рабочих сорвались с пожарной лестницы. Видео

4 часа назад
ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина

ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина

4 часа назад
Ринго Старр стал сэром

Ринго Старр стал сэром

4 часа назад
Обновленный вестибюль "Спортивной" открыли к матчу Россия — Бразилия

Обновленный вестибюль "Спортивной" открыли к матчу Россия — Бразилия

4 часа назад
В Уэльсе разбился самолет британских ВВС

В Уэльсе разбился самолет британских ВВС

4 часа назад
Британия планирует выслать новый ряд дипломатов РФ

Британия планирует выслать новый ряд дипломатов РФ

4 часа назад
Польский президент отказался приезжать на матч открытия чемпионата мира-2018

Польский президент отказался приезжать на матч открытия чемпионата мира-2018

4 часа назад
ФАС обвиняет Домодедово в дискриминации таксопарков

ФАС обвиняет Домодедово в дискриминации таксопарков

4 часа назад
Жители двух дагестанских сел едва не устроили бойню из-за родника

Жители двух дагестанских сел едва не устроили бойню из-за родника

5 часов назад
Стивен Хокинг за две недели до смерти завершил работу о мультивселенной

Стивен Хокинг за две недели до смерти завершил работу о мультивселенной

5 часов назад
Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"

Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"

5 часов назад
Google Maps показали "Боинг", пропавший 4 года назад

Google Maps показали "Боинг", пропавший 4 года назад

5 часов назад
"Симпсоны" почтили память Стивена Хокинга

"Симпсоны" почтили память Стивена Хокинга

6 часов назад
Первый в истории кроссовер Lotus создадут на базе Volvo

Первый в истории кроссовер Lotus создадут на базе Volvo

6 часов назад
Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено уголовное дело о хулиганстве

6 часов назад
Троллинг от Героя Украины: Савченко устроила в Верховной раде видеобабах

Троллинг от Героя Украины: Савченко устроила в Верховной раде видеобабах

7 часов назад
В России остановлена эксплуатация Ан-148

В России остановлена эксплуатация Ан-148

7 часов назад
Актриса Ирина Печерникова рассказала, куда пропала на пике славы

Актриса Ирина Печерникова рассказала, куда пропала на пике славы

7 часов назад
В сети рассекретили внешность нового Subaru Forester

В сети рассекретили внешность нового Subaru Forester

7 часов назад
Полмиллиарда долларов в App Store и Google Play: россияне перестали экономить

Полмиллиарда долларов в App Store и Google Play: россияне перестали экономить

8 часов назад
Половина православных России проголосовала за женское священство

Половина православных России проголосовала за женское священство

8 часов назад
Беременная Лобода поселилась на вилле в Лос-Анджелесе

Беременная Лобода поселилась на вилле в Лос-Анджелесе

8 часов назад
Песков о "дебилах" Макаревича: надо цитировать дословно

Песков о "дебилах" Макаревича: надо цитировать дословно

9 часов назад
От чего можно застраховать квартиру

От чего можно застраховать квартиру

9 часов назад
Приезжайте еще: литовские пограничники оправдали унизительный осмотр туристки

Приезжайте еще: литовские пограничники оправдали унизительный осмотр туристки

11 часов назад
Ученые развенчали главный миф об отношениях

Ученые развенчали главный миф об отношениях

11 часов назад
Младенцам не нужно умение разговаривать, чтобы рассуждать

Младенцам не нужно умение разговаривать, чтобы рассуждать

12 часов назад
Как не нервничать по мелочам на работе

Как не нервничать по мелочам на работе

19.03.2018 14:08
В Москве пройдет международный форум "Эндаументы 2018"

В Москве пройдет международный форум "Эндаументы 2018"

19.03.2018 13:58
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

16.03.2018 17:58
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38