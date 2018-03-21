Москвич попытался поджечь машины у здания Совфеда и загорелся сам

Мужчина получил ожоги ног при попытке спалить припаркованные у здания Совета Федерации в Москве автомобили. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Во вторник вечером к зданию на Большой Дмитровке подошел мужчина, в сумке которого, как видно на кадрах, было по меньшей мере три "коктейля Молотова". Первая бутылка с зажигательной смесью перелетела дорогостоящие иномарки и разбилась на проезжей части.

Пока охранник верхней палаты парламента вызывал по рации подкрепление, хулиган запустил второй "снаряд", но вновь не рассчитал силы — бутылка отлетела от капота автомобиля и покатилась по тротуару. Случайный пешеход ловко перенаправил ее в сторону метателя, под ногами которого бутылка разбилась и загорелась, а пламя перебросилось на левую ногу злоумышленника. В этот момент ему на помощь пришел другой пешеход, быстро потушивший огонь.

После спасения мужчину скрутили и передали полиции. О его мотивах ничего не известно. По информации "Комсомольской правды", хулиган состоит на учете в психиатрическом диспансере.