ДТП на Филиппинах: 19 человек погибли, 25 ранены

21 марта 201803:15
ДТП на Филиппинах: 19 человек погибли, 25 раненыЧитайте нас в Telegram
20 марта на Филиппинах автобус съехал с шоссе в овраг. В результате происшествия погибли не менее 19 человек, еще 25 получили ранения. Такие данные сообщает информационное агентство Xinhua.
ДТП произошло вечером во вторник на острове Миндоро, передает ТАСС.
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