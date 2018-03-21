ДТП на Филиппинах: 19 человек погибли, 25 ранены

20 марта на Филиппинах автобус съехал с шоссе в овраг. В результате происшествия погибли не менее 19 человек, еще 25 получили ранения. Такие данные сообщает информационное агентство Xinhua.

ДТП произошло вечером во вторник на острове Миндоро, передает ТАСС.