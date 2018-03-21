Евгений Свечников забросил первую шайбу за "Детройт" в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается игровой день. "Детройт Рэд Уингз" и "Филадельфия Флайерз" смогли выявить победителя лишь с помощью буллитов, их лучше выполнили хоккеисты "красных крыльев". Игровое время завершилось вничью – 4:4.

У "Детройта" одну шайбу, свою первую в заокеанской карьере, забросил Евгений Свечников. Его товарищ по команде Ларкин забил два гола, а у "летчиков" три гола из четырех организовал Жиру, ассистируя партнерам.

В игре "Вегаса Голден Найтс" с "Ванкувер Кэнакс" победили дебютанты НХЛ из игровой столицы Америки – 4:1.