На синей ветке московского метро поезда идут с увеличенными интервалами

На западном участке Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена поезда идут с увеличенными интервалами.

На участке Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Славянского бульвара" #мосметро поезда следуют с увеличенными интервалами. Приносим извинения за временные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 марта 2018 г.

О причинах сбоя пока ничего не известно.