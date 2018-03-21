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21 марта 201808:28

На синей ветке московского метро поезда идут с увеличенными интервалами

фото: Сергей Варшавчик

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На западном участке Арбатско-Покровской (синей) линии Московского метрополитена поезда идут с увеличенными интервалами.

 

О причинах сбоя пока ничего не известно.

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На синей ветке московского метро поезда идут с увеличенными интервалами

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