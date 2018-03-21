Легковушка перевернулась после массовой аварии на МКАД

Многокилометровая пробка образовалась в среду утром после массовой аварии с участием пяти машин на шестом километре МКАД. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения, в результате которого один автомобиль перевернулся на крышу.

ДТП произошло в 06:50 утра сразу после съезда на улицу Николая Старостина на востоке столицы. Виновником аварии, как можно судить по кадрам, стал водитель фургона — он начал перестраиваться в крайний ряд, не обратив внимания на двигавшийся сбоку кроссовер. Владелец последнего ускорился, но проскочить ему не удалось: сначала он задел отбойник, а потом и сам фургон, после чего обе машины повело в сторону.

Фургон зацепил следовавший позади грузовик, а кроссовер врезался в двигавшуюся на высокой скорости легковушку, та в свою очередь врезалась в оказавшуюся рядом машину и перевернулась на крышу.

О пострадавших в результате ДТП пока ничего не сообщается, очевидцы сняли на видео карету скорой помощи, которая увезла с места кого-то из участников аварии.

