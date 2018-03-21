Неймар хочет сделать тренером "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике

Ведущий форвард сборной Бразилии по футболу Неймар всерьез воспринял обещание руководителей клуба "Пари Сен-Жермен", что команда будет строиться вокруг его фигуры. Во время переговоров он заявил, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.

Бразилец играл под руководством Луиса Энрике в испанской "Барселоне", из которой он и перебрался прошлым летом в "ПСЖ", напоминает Paris United. Теперь во время переговоров с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелайфи Неймар лоббирует кандидатуру испанца.

Энрике работал тренером в итальянской "Роме", а затем в испанских "Сельте" и "Барселоне". Из последней он ушел в 2017 году. Неймар в переговорах с Аль-Хелайфи обсуждал фигуру главного тренера "ПСЖ", который собирается заменить нынешнего наставника Унаи Эмери и подбирает нового наставника. Бразилец хочет видеть в клубе Энрике, с которым работал в "Барсе".