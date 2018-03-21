От белых носорогов остались только 2 самки: как ученые будут спасать животных от вымирания

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Размножение животных 1 час назад
От белых носорогов остались только 2 самки: как ученые будут спасать животных от вымиранияЧитайте нас в Telegram
Последнего в мире самца северного белого носорога по кличке Судан (Ceratotherium simum cottoni) усыпили в кенийском заповеднике Ол Паджета (Ol Pejeta) из-за развития возрастных осложнений. В мире остались только две самки этого подвида носорогов. Теперь защитникам природных ресурсов ничего не остаётся, как использовать передовой метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), чтобы спасти животных от вымирания.
На сегодняшний день такая технология является единственным способом спасения этого подвида. Впрочем, отмечают эксперты, существует и ряд опасений.
Специалисты, опечаленные грустной новостью о смерти животного, тем не менее отмечают, что Судан прожил замечательную жизнь, несмотря на опасности, которые преследователи его. Не секрет, что браконьеры охотятся за рогом этих животных, который пользуется большим спросом в традиционной китайской медицине.
К слову, некоторые защитники дикой природы пытаются решить этот насущный вопрос. Они даже создают искусственные рога носорогов ради спасения животных.
Судана поймали и поселили сначала в зоопарке тогдашней Чехословакии, где у него родились две дочери, Набире и Наджин. Ему даже посчастливилось увидеть рождение своей внучки Фату. В 2009 году Судан, Фату, Наджин и ещё один самец по кличке Суни переехали в кенийский зоопарк Ол Паджета. Эксперты надеялись, что климат и отличные пастбища будут способствовать размножению животных.
С 2010 по 2012 год учёные фиксировали случаи спаривания животных, однако у них так и не появилось потомство. В 2014 году умер Суни, с тех пор Судан стал последним живым самцом северного белого носорога.
Спустя некоторое время ветеринары обнаружили, что оставшиеся самки Фату и Наджин не могут размножаться естественным образом в силу различных причин. Стало ясно, что у подвида есть реальный наш навсегда исчезнуть с лица Земли.
Защитники дикой природы приняли ряд новаторских мер, чтобы сохранить популяцию северного белого носорога. Например, исследователи стали разрабатывать способы спасения вымирающих животных. Они даже пытались найти редкому носорогу подругу через Tinder: кампания по поиску пары была проведена под названием "Самый желанный холостяк в мире".
Кроме того, специалисты делали всё для безопасности животных, которые находились под круглосуточной охраной. Защитники даже привезли дронов в заповедник, чтобы отвадить браконьеров (к слову, беспилотники помогают защитить и другие вымирающие виды).
Тем не менее время берёт своё. В декабре 2017 года у Судана начали развиваться возрастные болезни и дегенеративные изменения в мышцах и костях. К началу недели его состояние настолько ухудшилось, что он больше не смог вставать на ноги и испытывал большое недомогание. По этой причине ветеринары приняли решение усыпить его в возрасте 45 лет.
"Судан был последним северным белым носорогом, родившимся в дикой природе, — говорит Ян Стейскал (Jan Stejskal), директор международных проектов зоопарка Двур-Кралове, где Судан жил до кенийского заповедника. – Его смерть является жестоким символом человеческого пренебрежения к природе, она опечалила всех, кто его знал. Но мы не должны сдаваться. Мы должны воспользоваться уникальной возможностью новейших клеточных технологий для сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения".
Он добавляет: "Это может показаться невероятным, но благодаря недавно разработанным методам даже Судан всё ещё может иметь потомство".
На сегодняшний день усилия по сохранению подвида животных зависят от успешного развития искусственных репродуктивных методов нового поколения.
Специалисты работают над новой формой ЭКО, в которой яйцеклетки будут взяты у оставшихся самок, а затем оплодотворены сперматозоидами, взятыми в прошлом у Судана и других северных белых носорогов. После этого учёные трансплантируют оплодотворённые яйцеклетки в организм самок носорогов, которые по сути будут являться суррогатами.
Впрочем, есть ряд опасений: ранее жизнеспособные эмбрионы таких животных в результате ЭКО никогда получены не были. Не говоря уже о том, что эксперименты по вживлению зародышей носорога в утробу суррогатной матери также никогда не проводились.
Кроме того, такая процедура достаточно дорогостоящая – до девяти миллионов долларов США.
Тем не менее это единственная надежда на спасение северного белого носорога, заключают эксперты.
Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали и о других "работах над ошибками". Так, учёные намерены "воскресить" бескрылую гагарку спустя 200 лет после её исчезновения, а в Южной Африке исследователи уже сумели "оживить" квагг.
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