Нарусова обвинила Мединского в безнравственности

Скандальная тема о диссертации министра культуры Владимира Мединского неожиданно вновь оказалась в центре внимания во время заседания Совета Федерации.

После того, как Мединский выступил в Совфеде с докладом в рамках правительственного часа, сенатор Людмила Нарусова обвинила министра в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации. Однако председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко прервала ее, подчеркнув, что "недостойно так выступать на заседании Совета Федерации", передает ТАСС.

"Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, а не использовать для пиара эту площадку. Эта тема уже обсуждалась три года во всех вариантах, в СМИ. Все ответы даны соответствующими органами", — заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

С просьбой лишить Мединского ученой степени доктора наук в 2016 году в Минобрнауки обратился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, решивший, что диссертация министра на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

Диссертационные советы МГУ и Белгородского университета не нашли ни плагиата в диссертации, ни нарушений в процедуре защиты научной работы. Тем не менее, 2 октября 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Президиум ВАК 20 октября пришел к противоположенному мнению и рекомендовал Министерству образования и науки РФ сохранить за Мединским ученую степень доктора исторических наук. В конце октября 2017 года глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук Владимира Мединского.