В парламенте Косова сорвали демаркацию границы с Черногорией, распылив газ

Депутаты ультраправого движения "Самоопределение" распылили в парламенте непризнанного Косова слезоточивый газ, сорвав таким образом утверждение документа о демаркации границы самопровозглашенной республики с Черногорией.

Об этом, со ссылкой на косовский телеканал RTK, передает ТАСС.

Газ распылили депутаты Фиторе Пацоли и Джелаль Цвечла, сразу после начала заседания. После этого спикер парламента Кадри Весели объявил перерыв – до тех пор пока газ не выветриться из помещения.

Это не первый случай, когда депутаты "Самоопределения" в парламенте Косово распыляют газ, протестуя против принятия соглашения о демаркации границ с Черногорией, подписанного в Брюсселе. Так они поступили, например, в 2016 году.

Тем самым, 21 марта была сорвана четвертая попытка косовских парламентариев принять законопроект, который от Приштины требует Евросоюз для либерализации визовой политики.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, визовая либерализация Косово невозможна без борьбы с коррупцией и криминалом и соглашения о демаркации границы с Черногорией.

16 февраля президент Черногории Филип Вуянович и глава Косово Хашим Тачи подписали в Подгорице совместное заявление с призывом к парламенту Косово признать границу между Черногорией и самопровозглашенным образованием.