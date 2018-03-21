В Остине ищут таинственного террориста-подрывника

В Остине ищут таинственного террориста-подрывникаЧитайте нас в Telegram
Полиция американского города Остин, штата Техас, ищет анонимного подрывника, который в марте взорвал несколько бомб в разных местах города. Взрывы прогремели с разницей в несколько дней, их жертвами стали два человека, еще несколько серьезно пострадали. Стражи порядка гадают над мотивами преступника, сообщает Fox News.
Жители Остина в панике – в городе объявился террорист, хаотично взрывающий рядовых граждан. Первый взрыв прогремел в столице Техаса второго марта. В результате ранение получил 39-летний Энтони Хаус, который позднее скончался в больнице.
Еще две бомбы взорвались 12 марта. Погиб 17-летний школьник Дрейлен Мейсон. Также тяжело пострадала его мать. Вторая бомба серьезно ранила 75-летнюю Эсперанцу Эррера.
В обоих случаях жертвы подрывались на почтовых бандеролях, оставленных у них на крыльце. При этом представители нескольких служб доставок и Почты США отметили, что к ним смертельно опасные конверты не поступали. Власти также думали, что террорист совершал преступления на расовой почве, так как его жертвами были темнокожие и латиноамериканка, однако эту версию пришлось отставить, когда прогремел четвертый взрыв.
Это произошло 18 марта, вскоре после того, как шеф полиции Остина Брайан Мэнли призвал убийцу выйти на связь с представителями власти и поговорить. В тот же день была объявлена награда в размере 115 тысяч долларов за информацию о террористе.
Пострадавшими при взрыве на этот раз стали белые. Их жизням ничто не угрожает. В отличие от предыдущих двух случаев, бомба была залоожена у железнодорожных путей и выполнена в виде растяжек.
Тем не менее, эксперты заявили о схожести конструкции взрывных устройств во всех четырех случаях. Полицейские отметили, что преступник явно смотрит новости.
Пока никаких конкретных версий о том, кем может быть взрывник, у полиции нет.
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