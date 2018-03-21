В Белгородской области офицер погиб, спасая новобранца, выронившего гранату

Офицер погиб, спасая солдата, выронившего на учениях боевую гранату. Это произошло на белгородском полигоне на занятиях по метанию гранат из окопа.

Срочник, выполняя бросок, выдернул предохранительную чеку и выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и закрыл его своим телом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

За геройский поступок по спасению жизни офицер представлен к госнаграде. Посмертно.