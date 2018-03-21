Два человека погибли в лобовом столкновении грузовика с автобусом в Томской области

Водители грузовика и рейсового автобуса, в салоне которого находились 27 человек, среди которых 11 детей, погибли в результате лобового столкновения в Кривошеинском районе Томской области, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Очевидцы сняли на видео последствия страшной аварии.

ДТП произошло около 16:00 (полдень по Москве) в районе деревни Елизарьево, на 157-м километре дороги Томск — Колпашево. По предварительным данным, причиной столкновения стала скользкая дорога — в узком месте один из водителей не совладал с управлением и вылетел на встречную полосу.

Управлявшие транспортными средствами мужчины скончались на месте. В больницу доставили 13 пассажиров автобуса, в том числе девять детей и подростков.

На месте работают инспекторы, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".