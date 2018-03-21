Астрономы: гостя из межзвёздных бездн выбросило двойное солнце

Оумуамуа, первый межзвёздный астероид в истории астрономии, был выброшен тесной системой из двух звёзд. Такой вывод сделала научная группа во главе с Аланом Джексоном (Alan Jackson) из Университета Торонто.

"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно писали о нежданном госте, вначале принятом за комету. Это астероид, напоминающий по форме щепку или вытянутую картофелину: его длина в десять раз больше ширины. Поверхность тела темна и не испускает шлейфа газов. Из этого астрономы заключили, что "пришелец" состоит не изо льда, как кометы, а из камня или металла.

Однако в таком случае возникает вопрос, как его занесло в межзвёздные бездны. Тяжёлые химические элементы, из которых состоят астероиды и планеты земного типа, концентрируются ближе к центру протопланетного облака и, значит, образующейся из него системы. Вот и в семье Солнца скалистые тела заканчиваются Марсом и главным поясом астероидов. Внешние окраины системы – вотчина лёгких комет, состоящих из разнообразного льда: водного, углекислого, метанового.

Но близкие в светилу астероиды крепко "привязаны" его притяжением. Выбросить такое тело в межзвёздную даль – задача не из лёгких.

"Это действительно странно, что первый наблюдавшийся объект, пришедший извне нашей системы, был астероидом, потому что комету намного легче обнаружить, а Солнечная система выбрасывает гораздо больше комет, чем астероидов", – объясняет Джексон.

Конечно, история планетных систем бывает бурной. Гравитация планеты-гиганта может вытолкнуть небольшой астероид из объятий родной звезды. Однако вероятность такого события в системе одиночной солнцеподобной звезды мала. Всего 3% таких систем развлекаются подобным космическим бильярдом. Такой вывод группа Джексона сделала, проанализировав статистику обнаружения больших экзопланет с периодом обращения более ста дней.

Однако одиночные солнцеподобные звёзды не делают погоды в Галактике. Большинство светил двойные или кратные. Это означает, что две звезды (или больше) вращаются вокруг общего центра масс. Между прочим, есть подозрения, что и Солнце когда-то было двойным.

И вот тесные двойные системы, согласно расчётам Джексона и коллег, и являются основными поставщиками межзвёздных астероидов. Учёные подробно исследовали этот сценарий.

Они смоделировали популяцию из десяти миллионов подобных систем и вычислили "вероятность вылета" как ледяных, так и скалистых объектов. У исследователей получилась пропорция 2:1, то есть на каждого "каменного гостя" должно приходиться два ледяных. Это уже вполне сопоставимые числа. При этом наиболее эффективными "пращами" являются системы из звёзд спектральных классов A и B.

Впрочем, "Вести.Наука" рассказывали и о том, что Оумуамуа может оказаться всё-таки ледяным. Его поверхность покрывает толстая корка органики, которая может защищать лёд от испарения и позволять небесному телу "притворяться камнем". Так что происхождение космического визитёра остаётся загадочным.