Папа Римский лишил сана украинских монахов, незаконно изгонявших бесов

Девять украинских священнослужителей лишены монашеского сана за то, что они проводили обряды экзорцизма (изгнания бесов) без специального разрешения. Таким образом Папа Римский Франциск утвердил соответствующие декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка).

Об этом сообщается на сайте Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). Там также уточняется, что все эти лица являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита селе Колодиевка Тернопольской области.

Отныне лишенные сана не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и обязательства, вытекающие из монашеских обетов, а двое из "разжалованных" также теряют право священнодействовать.

То есть им отныне запрещено осуществлять богослужения в храме или за его пределами и совершать любые публичные моления.

В 2004 году на Украине заговорили о сестре Марии Баран из монастыря в Великих Борках. Она якобы слышала голос Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. В Синоде УГКЦ официально заявляли, что монах, который записывал некоторые из этих "посланий", не имел полномочий говорить об их подлинности.

Во время проверок члены специально созданной комиссии заявили о многократных нарушениях дисциплины в монастыре. Они заявили, что часть монахов не соблюдала устав, а распространители "посланий" манипулировали понятием монашеского послушания и духовного руководства.

После реорганизации монастыря некоторые монахи незаконно поселились в селе Посеч Ивано-Франковской области, передает РИА Новости.