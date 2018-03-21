Lavrov: Moscow Will Take London to Task for Poisoning Skripal and His Daughter

21 марта 201814:19
Lavrov: Moscow Will Take London to Task for Poisoning Skripal and His DaughterЧитайте нас в Telegram
Foreign Minister Sergey Lavrov commented on Skripal's case: "Moscow insists on cooperating with London in accordance with the Chemical Weapon Convention and intends to get Britain to answer all its questions".
Sergey Lavrov, Foreign Minister: “What we're seeing today is them going every which way in a panic, trying to persuade their partners to support Britain in this case without actually producing any evidence. I think everybody understands what's going on, but out of fake solidarity, they are forced to mumble some words that could just barely be interpreted as support for London".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
МИД собрал послов, чтобы рассказать про Скрипаля
- Британский посол не приедет в МИД РФ на встречу по делу Скрипаля
- Саркози припомнили миллионы Каддафи
- Трампу посоветовали не поздравлять Путина с победой
- Странное отравление в Волоколамске
Самое читаемое
-
ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина
- Пропавший 4 года назад малайзийский Boeing нашли на картах Google
- Глушков мог погибнуть из-за неудачной секс-игры с молодым любовником
- Осмотр по полной: женщину раздели и подвергли жестокому досмотру
- Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
- Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
Экономика
-
Госдеп угрожает санкциями "Северному потоку-2"
- ЦБ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"
- Где живут самые счастливые люди: 10 стран мира
- Дедолларизация: Россия меняет трежерис на золото
- ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам "ОФК Банка"
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Экспертный взгляд на эффективный сервис-менеджмент
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Алексею Панину запретили выезд за границу
- Территорию Бадаевского пивзавода ждет масштабная реконструкция
- По столичным диаметрам полетят новые "Иволги"
- Три станции московского метро закроют на неделю
- Театры малых городов представляют свои работы в Москве
- Современные дачники: откуда в Подмосковье поселки-призраки?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
"Нобелевку для математиков" присудили за мосты между науками
- Крупнейшее извержение в истории Исландии ускорило принятие христианства
- Виагра в малых дозах снижает риск развития рака кишечника
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"
Сегодня
Канал "Россия" начал показ фильма "Путин"
30 минут назад
25 лучших туристических направлений этого года
3 часа назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце
20.03.2018 09:00
Сугробы в Москве растают в середине весны
1 час назад
В Москве в яму провалился туристический автобус
28 минут назад
Вадим Казаченко бьется с бывшей женой за коттедж
37 минут назад
Зимний сон самой длинной реки Европы
5 часов назад
Биткоин могут запретить за детскую порнографию
5 часов назад
Где живут самые счастливые люди: 10 стран мира
6 часов назад
Поезда в Бельгии остановились из-за кражи кабеля
6 часов назад
Обильный завтрак - ключ к потере веса
6 часов назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
19.03.2018 11:53