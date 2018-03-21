Купленное за 10 долларов фото преступника уйдет с молотка за 2 миллиона

Британский коллекционер Джастин Уайтинг был приятно удивлен, когда купленную им за 10 долларов старинную фотографию оценили в два миллиона. На приобретенном Уайтингом снимке был запечатлен американский преступник XIX века Джесси Джеймс, сообщает The Times.

Редкий снимок Уайтинг купил на интернет-аукционе eBay. Вскоре поклонник культуры Дикого Запада отдал фото на экспертизу специалисту по фотографиям XIX века Уиллу Данниуэю.

Тот выяснил, что снимок сделан в 1861 или в 1862 году, и на нем изображен 14-летний Джесси Джеймс.

Джеймс является одним из самых известных прототипов образа гангстера с Дикого Запада XIX века.