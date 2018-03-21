Лавров: Лондону надо успокоиться и предоставить доказательства

Лондону нужно перестать нервничать и завершить расследование по делу Скрипаля прежде чем выдвигать обвинения. Такой совет дал британским коллегам глава российского МИДа Сергей Лавров. Для разъяснения позиции России в высотку на Смоленской площади пригласили больше 150 представителей иностранных дипмиссий. И предложили задавать любые вопросы российским экспертам и военным. Но Британия снова отказалась слушать ответы Москвы.

Пробка автомобилей с красными номерами на Смоленской — реакция на приглашение российских дипломатов открыто обсудить ситуацию с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля. В МИД представители 150 стран прибыли в срочном порядке.

Лично министру Сергею Лаврову вопросы задавал японский министр иностранных дел Таро Коно. В Токио.

"Я думаю, всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать, а они явно нервничают по поводу этой ситуации, и успокоится. То, что мы сейчас наблюдаем — лихорадочные метания по всему миру, уговаривание партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов — англосаксонская система права пополняется новыми очень интересными прецедентами", — отметил Лавров.

Посол Великобритании Лори Бристоу вместо себя демонстративно отправил второго секретаря, которая то ли не смогла, то ли не была уполномочена объяснять, почему Лондон отказывается от совместного расследования. Но свой комментарий в беседу все же вставила.

"Мы попросили пояснений у России относительно того, как это вещество оказалось на территории Великобритании. Нам не предоставили никаких объяснений", — заявила она.

"Мы говорим о том, что на двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение — предоставьте нам все данные по поводу этого, ну мы считаем, террористического акта против наших граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Во молодцы-то! И что это Россия им что-то должна? Это что такое у них в голове творится? Мы не понимаем, что в голове творится. И уж точно мы ничего Великобритании предоставлять не должны", — возмущался Владимир Ермаков, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

Учитывая колоссальную важность происходящего, большинство послов выходили из российского МИДа озадаченными, на комментарии скупились.

"Мы только хотим сказать, что поддерживаем подход, который предлагает русское правительство и это наше мнение от венесуэльского правительства. — Достаточно было представлено доказательств российской стороной ? — Я думаю, что достаточно, только нужно, чтобы британское правительство сидело с российским правительством и решило все эти проблемы", — заявил Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, посол Венесуэлы в РФ.

О том, что фактов не хватает, говорили сегодня и в Токио.

"Применение химического оружия — неприемлемо. И прежде всего, важно выяснить факты, а уже потом обмениваться мнениями", — заявил Таро Коно, министр иностранных дел Японии.

"В этой истории важнее всего разъяснение фактов. Первый — где находится господин Скрипаль и его дочь? И второй — почему, как официальный представитель Скотленд-ярда заявил — расследование займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения? Поскольку нам Великобритания отказывается отвечать на эти вопросы, надеюсь, что, может быть, у японских друзей получится получить все-таки ответ", — ответил Лавров.

Иными словами, в МИДе РФ утверждают — мы ищем любую возможность для совместного и главное, прозрачного расследования. И важно добиться этого до того как вдруг исчезнут какие-нибудь важные улики.