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21 марта 201821:22 Валентин Богданов

Трамп поздравил Путина, несмотря на рекомендации советников

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Как можно скорее организовать саммит России и США, а также проработать возможность встречи северокорейского и американского лидеров на высшем уровне — с такими поручениями Владимир Путин и Дональд Трамп уже в ближайшее время обратятся к главам МИД обеих стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. К слову, администрации Трампа, пока не до саммитов: на, по поручению главы Белого Дома, ищет тех, кто "слил" The Washington Post его "шпаргалку" разговора с Путиным. В ней советники по нацбезопасности написали большими буквами "не поздравляй".

Наставления от помощников президента США по национальной безопасности отправились прямиком в мусорную корзину Овального кабинета. Разговор с Владимиром Путиным Дональд Трамп построил так, как считал нужным сам, пишет The Washington Post: "Президент США Дональд Трамп не внял предупреждениям своих советников, когда поздравлял президента Владимира Путина с переизбранием, включая предупреждение из материалов брифинга, где заглавными буквами написано "не поздравлять".

А вот отравления бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля вопреки тем же подсказкам Трамп наоборот не коснулся. Сам президент США, по данным CNN, в бешенстве: он намерен найти и наказать "крота", который слил эту историю в газету. После сообщения The Washington Post на хозяина Белого дома набросились те, кто всегда набрасывается, если речь идет о России.

"Американский президент не может быть лидером свободного мира и при этом поздравлять диктаторов с победой на бутафорских выборах, — говорили они. — И поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах и определять свое будущее, включая бесчисленное количество российских патриотов, многим рискнувших ради протеста и противостояния путинскому режиму".

Лидер сенатского большинства республиканцев Митч Макконелл в более сложном положении: прямо критиковать президента себе дороже, но и сдержаться нет сил. "Президент может звонить, кому хочет, — отметил сенатор. — Говоря о выборах в России, я вижу отсутствие доверия к подсчету голосов. Я всегда вспоминаю выборы, которые есть почти в каждой коммунистической стране, кто бы ни был там диктатором, он всегда набирает большое количество голосов. Так что этот звонок был не самой лучшей идеей".

С такими застарелыми представлениями об общественном устройстве современной России адекватно оценивать международную обстановку не просто. Трамп, говоря с Путиным, напротив затронул актуальные вопросы. Сирия, Украина, КНДР и, конечно, новые российские системы вооружений. Отдельно обсудили и давно назревшую встречу.

"У нас был очень хороший разговор, я думаю, что мы встретимся в недалеком будущем, чтобы обсудить проблему гонки вооружений, которая выходит из-под контроля", — сообщил Дональд Трамп.

Готовить переговоры, очевидно, поручат Майку Помпео. Кандидатуру нового госсекретаря Трамп накануне внес на утверждения сената. Другом России его не назвать, но учитывая прагматичный подход Трампа и бывшему директору ЦРУ придется поумерить пыл.

"Независимо от того, нравится нам или нет, у нас существуют отношения с российским правительством, — констатирует официальный представитель Госдепаратмента США Хизер Науэрт. — Такова реальность. Это не значит, что мы соглашаемся с ними во всем и ладим с ними по каждому из вопросов".

Внутриамериканская реальность к Трампу по-прежнему недружелюбна. В ней о себе опять напомнила порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс. Стали известны результаты ее проверки на полиграфе, проведенной семь лет назад по заказу журнала Life & Style. Детектор лжи с 99-процентной вероятностью, оказывается, подтвердил слова Дэниэлс об интимной близости с Трапом в 2006 году.

За то, что о подробностях никто никогда не узнает, Дэниелс получила от трамповских адвокатов 130 тысяч долларов. Теперь выясняется, что не она одна. Обет молчания о романе с миллиардером хочет нарушить и экс-модель журнала Playboy Карен Макдугал и потому обращается в суд: ей якобы дали на 20 тысяч больше.

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