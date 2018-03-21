Губернатор Подмосковья пообещал закрыть волоколамскую свалку

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Свалки Подмосковья 7 минут назад
Губернатор Подмосковья пообещал закрыть волоколамскую свалкуЧитайте нас в Telegram
Генпрокуратура поручила прокурору Московской области провести проверку после сообщений о плохом самочувствии детей в Волоколамске, которое, предположительно, может быть связано с выбросом газа на мусорном полигоне Ядрово. Ситуацию с местной свалкой взял под контроль подмосковный губернатор Андрей Воробьев. По данным областного минздрава, сегодня днем 50 школьников обратились к медикам с жалобами на недомогание.
Полигон старый, система дегазации отсутствует, мусор нужно накрывать куполом — в ходе рабочего визита губернатора Воробьёва знакомят со спецификой свалки Ядрово. В нескольких километрах от Волоколамска. Ей почти полвека. Сюда до сих везут отходы из семи районов Подмосковья. Плюс мусор из Звенигорода. Полигон старый, с 1979 года система дегазации отсутствует.
Минувшей ночью из-за резкого падения атмосферного давления произошел выброс свалочного газа. В воздухе повис неприятный запах.
"Сейчас он доставляет неудобства, потому что происходят разломы при перепаде температур — свалочный газ выходит наружу", — сообщил Воробьев.
Сегодня утром в городскую больницу Волоколамска с жалобами на плохое самочувствие обратились учащиеся сразу трех школ. После полного обследования одного ребенка госпитализировали.
"По показаниям медработников состояние пациентов стабильное и не вызывает никакой угрозы", — заявил Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области.
Весь день на полигоне работают специалисты — берут пробы грунта и воздуха, изучают состояние свалки. Тем временем работы по рекультивации полигона уже начались.
"Здесь, по сути, работают в три смены, и новая карта будет готова уже в ближайшую субботу", — оповестил общественность губернатор.
Для начала поверхность свалки затянут куполом — это поможет избавиться от неприятного запаха. Но уже сейчас понятно — полигон работать больше не будет.
"К сожалению, Волоколамск — это не первая такая история. Дот этого был Кулаковский, до этого было Бахметьева, Дубна, Дмитровский район, потом известное Кучино. То есть ситуация очень сложная. В этой связи в 2013 году мы обратились за помощью к федеральным органам власти. С этого времени мы закрыли 24 полигона. У нас остались по сути, 12 полигонов, которые мы закрываем, и это Ядрово в ближайшее время будет закрыто. Работы будут закончены к 15.июня. Контракты подписаны. На это понадобится 120 миллиардов рублей", — рассказал Воробьев.
Сегодня поздно вечером губернатор встретится с жителями Волоколамска и обсудит сроки закрытия свалки.
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